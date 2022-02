GF VIP, Kabir Bedi punge Manila: cosa le ha detto senza peli sulla lingua. La reazione della concorrente (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo essere stato nominato da Manila Nazzaro nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Kabir Bedi si è rivolto all’ex Miss Italia senza peli sulla lingua, dicendole direttamente in faccia tutto ciò che pensa su di lei. Ma come avrà mai reagito la Nazzaro? cosa sarà successo? LEGGI ANCHE :– GF VIP, Katia e Soleil sparlano di Manila? Lulù la difende e commenta così quanto accaduto Manila Nazzaro ha nominato Kabir Bedi nel corso dell’ultima puntata del GF Vip: lui si è sfogato con lei senza peli sulla lingua. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: dopo la nomination di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo essere stato nominato daNazzaro nel corso dell’ultima puntata del GF Vip,si è rivolto all’ex Miss Italia, dicendole direttamente in faccia tutto ciò che pensa su di lei. Ma come avrà mai reagito la Nazzaro?sarà successo? LEGGI ANCHE :– GF VIP, Katia e Soleil sparlano di? Lulù la difende e commenta così quanto accadutoNazzaro ha nominatonel corso dell’ultima puntata del GF Vip: lui si è sfogato con lei. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: dopo la nomination di ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Kabir Bedi nominato 'ingiustamente': ecco da chi - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (570 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Anto… - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (540 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Anto… - FalzettiM : @gf_vip_news Ma che poi che ragionamenti fanno che Kabir ha superato tutti i televoti ed è stato pure preferito? Mah... - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (470 VOTI RICEVUTI) CONTINUATE A VOTARE E FATE GIRARE IL SONDAGGIO PER AVERE PIÙ VOTI POSSIBILI ?? Anto… -