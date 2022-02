GF Vip | “Hai detto cose dolci | ma hai fatto cose cattive” | dura critica di Kabir alla coinquilina

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la puntata del GF Vip andata in onda lunedì,Bedi ha avuto uno scontro con una: l’attore non ha usato giri di parole. Sono sempre meno le settimane che mancanofinale del GF Vip 6 e, com’è naturale che sia, le dinamiche nella casa si fanno sempre più intricate. A scontrarsi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

...a Verissimo aveva lanciato il rumor e alla fine il comeback di Alex Belli nella casa del GFè ... " Adessola possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa ...Kabir Bedi e Manila Nazzaro: duro confronto al Grande FratelloDopo aver sentito le ragioni di ... "Tudetto cose dolci, mafatto cose cattive ", ha detto l'attore. " E' un gioco Kabir, non ...commenta la scelta di far rientrare Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 2021 nonostante sia stato squalificato. Al termine della quarantesima puntata del reality, Alfonso Signorini ha ...A scontrarsi con una coinquilina durante e dopo la puntata di lunedì 7 febbraio, è stato Kabir Bedi. GF Vip, “Hai detto cose dolci, ma hai fatto cose cattive”: la dura critica di Kabir alla ...