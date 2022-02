Gf Vip 6, Lorenzo Amoruso si sfoga: “Provo solo una gran vergogna per…” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lorenzo Amoruso colpisce ancora. Dopo il messaggio pubblicato durante la puntata di lunedì sera, l’ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro ha da poco pubblicato su Instragram un duro sfogo dove chiede, alla fine, soltanto una cosa: rispetto. A chi si riferisce Amoruso? Come ricordiamo, grande scalpore aveva destato il tweet di Lorenzo mentre andava in onda una nuova puntata del Gf Vip lo scorso lunedì. L’ex calciatore si era dichiarato deluso dal comportamento di Manila, secondo lui la donna si sta mostrando diversa da come lui l’ha conosciuta e questa cosa l’ha portato a fare delle riflessioni. Un post che non ha lasciato scampo a critiche da parte di qualche personaggio, fra cui l’ex Vippona Stefania Orlando. Secondo l’ex moglie di Andrea Roncato, Amoruso ha voluto, con queste ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 9 febbraio 2022)colpisce ancora. Dopo il messaggio pubblicato durante la puntata di lunedì sera, l’ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro ha da poco pubblicato su Instragram un duro sfogo dove chiede, alla fine, soltanto una cosa: rispetto. A chi si riferisce? Come ricordiamo,de scalpore aveva destato il tweet dimentre andava in onda una nuova puntata del Gf Vip lo scorso lunedì. L’ex calciatore si era dichiarato deluso dal comportamento di Manila, secondo lui la donna si sta mostrando diversa da come lui l’ha conosciuta e questa cosa l’ha portato a fare delle riflessioni. Un post che non ha lasciato scampo a critiche da parte di qualche personaggio, fra cui l’ex Vippona Stefania Orlando. Secondo l’ex moglie di Andrea Roncato,ha voluto, con queste ...

