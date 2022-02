GF Vip 6 | l’amica di Delia e Alex | “Soleil li renderebbe felici”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stella,“speciale” diBelli eDuran, torna a parlare della coppia in un’intervista su Novella 2000. La partner “lavorativa e non” dei due protagonisti del Grande Fratello Vip 6 ha espresso anche la sua opinione sull’idea di amore libero. La donna in particolare si è soffermata sul rapporto tra l’ex concorrente della Casa,Sorge: Mi spiace cheabbia preso male il coinvolgimento tra, perché propriopotrebbe essere il tassello per renderli… Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip La confessione di Stella Durante l’intervista, Stella ha anche rivelato della sua voglia di un confronto conDuran al GF Vip 6. ...