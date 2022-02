Gf Vip 6, la mamma di Sophie Codegoni: “Jessica Selassié? Ho sbagliato i modi, ma resto della mia opinione” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Valeria Pasciuti, mamma della Vippona Sophie Codegoni, in un’intervista al settimanale Mio non le ha nuovamente mandate a dire a Jessica Selassié. La donna già in passato non aveva mancato di esprimere il suo disappunto nei confronti della princess. Ricordiamo infatti il famoso intervento nella Casa del Grande Fratello, che aveva lasciato un po’ di malumore nelle sorelle Selassiè. La Pasciuti non aveva risparmiato critiche feroci, mettendo in guardia la figlia dall’atteggiamento di Jessica. A riguardo, nel corso dell’intervista la mamma di Sophie ha voluto ribadire che nonostante sia consapevole di aver sbagliato i modi all’epoca, rimane comunque sulle sue posizioni. Le mie parole sono ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Valeria Pasciuti,Vippona, in un’intervista al settimanale Mio non le ha nuovamente mandate a dire a. La donna già in passato non aveva mancato di esprimere il suo disappunto nei confrontiprincess. Ricordiamo infatti il famoso intervento nella Casa del Grande Fratello, che aveva lasciato un po’ di malumore nelle sorelle Selassiè. La Pasciuti non aveva risparmiato critiche feroci, mettendo in guardia la figlia dall’atteggiamento di. A riguardo, nel corso dell’intervista ladiha voluto ribadire che nonostante sia consapevole di averall’epoca, rimane comunque sulle sue posizioni. Le mie parole sono ...

