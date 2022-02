Gf Vip 6 | Delia Duran vicinissima ad Antonio Medugno | ‘Meglio stare lontana da te… ”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022), prima finalista ufficiale di questa edizione del Grande Fratello Vip. si è pericolosamente avvicinata ad uno degli ultimi arrivati al game-show,. La moglie – o ex moglie – di Alex Belli è entrata all’interno della Casa più spiata di Italia e ha scombussolato tutti gli equilibri. Prima, ha evidenziato la rivalità assoluta con Soleil Sorge, con il quale suo marito aveva instaurato una certa intesate il suo percorso. Poi, ha battuto i veterani del reality al televoto per la finale. Precisamente, a causa sua, uno tra Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri non ha potuto godersi la sensazione, dopo circa sei mesi di reality, di essere quasi alla vetta. La stessa Soleil aveva dovuto ammettere, dopo un profondo momento di sconforto, che la modella venezuelana ...

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP finalista di questa edizione di #GFVIP è... DELIA! - IsaeChia : #GfVip 6, Delia Duran vicinissima ad Antonio Medugno: ‘Meglio stare lontana da te….” - infoitcultura : Soleil Sorge e Delia Duran si riappacificano al Grande Fratello Vip: il giudizio secco di Nathaly Caldonazzo - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - IL 'VAFFANCULO' RIVOLTO IN DIRETTA DA DAVIDE AL PUBBLICO SOVRANO CHE AVEVA SCELTO DELIA E… - soleil_solo : RT @Elpasty77: @Marga26503819 @TZSOFOAZ @Codacons Grande Fratello Vip. Alex Belli è stato squalificato dal reality. Dopo aver incontrato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Per questo motivo, molti le hanno considerate nemiche ma durante il programma GfParty condotto ... Poi Giulia ha voluto dare un giudizio sul triangolo che ha coinvolto Soleil, Alex Belli e...Dayane Mello ha attaccato duramente Alex Belli eDuran . Durante la puntata del GFParty condotto da Giulia Salemi, Dayane ha svelato dei retroscena sulla coppia rivelando che Alex estarebbero sfruttando questo momento per ...Delia Duran, prima finalista ufficiale di questa edizione del Grande Fratello Vip. si è pericolosamente avvicinata ad uno degli ultimi arrivati al game-show, Antonio Medugno. La moglie – o ex moglie – ...Nel corso del pomeriggio, Manila e Delia si ritrovano a commentare quanto accaduto con Katia e Soleil nella stanza blu. L’ex Miss Italia dice di aver perso la stima nei confronti delle due VIP per ...