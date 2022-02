Genesi | crisi e futuro della transizione energetica secondo Arcelli Iese

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La volatilità è positiva per i trader ma negativa per le industrie e le famiglie europee, che hanno bisogno di energia a condizioni stabili e competitive per competere sui mercati globali e per il benessere nelle nostre comunità. Eppure il risultato delle normative che abbiamo introdotto negli ultimi vent’anni in Europa sono una maggiore volatilità e prezzi dell’energia che quest’inverno sono almeno 5-6 volte più alti rispetto allo scorso anno. Le radiciI problemi di oggi possono essere fatti risalire al 2008-10, come spiegheremo il 10 febbraio a, la business school spagnola. Ladegli ultimi due decenni è avvenuta all’intersezione tra regolamentazione, tecnologia e fondamentalidomanda e dell’offerta, ...