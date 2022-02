Gdf Salerno, sequestrati prodotti ittici: erano in cattivo stato di conservazione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle ordinarie attività di verifica della regolarità dei prodotti posti in vendita, la Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro più di 55 quintali di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, rinvenuti presso un locale commerciale della zona. All’esito di una preliminare attività info-investigativa, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore sono intervenute presso un esercizio di Angri (Sa), attivo da oltre 10 anni nel settore della vendita al dettaglio del pescato. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno così rilevato la presenza di una cella freezer di circa 60 metri quadrati, al cui interno era stoccato un ingente quantitativo di prodotti ittici, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle ordinarie attività di verifica della regolarità deiposti in vendita, la Guardia di Finanza diha sottoposto a sequestro più di 55 quintali diindi, rinvenuti presso un locale commerciale della zona. All’esito di una preliminare attività info-investigativa, le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore sono intervenute presso un esercizio di Angri (Sa), attivo da oltre 10 anni nel settore della vendita al dettaglio del pescato. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno così rilevato la presenza di una cella freezer di circa 60 metri quadrati, al cui interno era stoccato un ingente quantitativo di, ...

