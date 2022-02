Gay Odin | un nuovo marchio per la storica fabbrica di cioccolato Ristrutturati sito ed e-commerce

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cambiare nel segno della tradizione. È da questo assunto che parte l’operazione di rebranding messa in atto dalladelGay-, laazienda che dal 1894 è icona delbuono e artigianale a Napoli. Per la prima volta il logo e le antiche illustrazioni degli anni ’20 vengono riproposte in chiave moderna, reinterpretate e declinate in inedite varianti pensate per far rivivere tutta la storia e i valori dell’azienda attraverso ilweb, l’app delivery e nuovi eleganti packaging.“Dopo oltre cento anni abbiamo deciso di dare nuova linfa al nostro storico logo nato come insegna delle prime botteghe della Napoli di inizio secolo – afferma Marisa Del Vecchio Amministratore Delegato Gay--. Un’icona grafica alla quale i nostri clienti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gay Odin

Il Denaro

... i cartai amalfitani di Amatruda; il Gin Ginepraio; il Premiato Oleificio Vanini; il Saponificio Varesino; la Riso Pozzi del pavese; gli storici cioccolatai napoletani di; le ceramiche di ...Corsa alle ultime compere, in vista della Befana con lunghe file nei negozi da sempre più gettonati a Napoli, comeo la mitica cartoleria di via Merliani con i suoi infiniti gadget. Folla anche nei mercatini, sia quelli tradizionali che quelli appositamente allestiti per il periodo delle Feste, come Sant'...Cambiare nel segno della tradizione. È da questo assunto che parte l’operazione di rebranding messa in atto dalla Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin, la storica azienda che dal 1894 è icona del ...Irresistibile il cuore di cioccolato foresta di Gay Odin. Un classico per golosi, disponibile nella versione al latte o fondente. É disponibile in diverse misure e chi acquista on line ...