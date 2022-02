GAIA GIRACE: L’AMICA GENIALE 3? VOLEVO RIFIUTARE, NON HO AVUTO UNA VITA NORMALE (Di mercoledì 9 febbraio 2022) GAIA GIRACE svela che non avrebbe voluto girare la terza stagione de “L’AMICA GENIALE“, la serie di Rai1 tornata in onda domenica scorsa e subito accolta con calore dal pubblico e dai lettori di Elena Ferrante. Poi si è convinta, e lo stesso è accaduto con Margherita Mazzucco. Un saggio ripensamento e l’intervento dei produttori le hanno convinte a tornare nei panni di Lila e Lenù per l’ultima volta. Luci e ombre degli attori che conoscono la ribalta nell’adolescenza. “Non VOLEVO. Ho cominciato a lavorare a L’AMICA GENIALE a 13 anni, non ho AVUTO un’adolescenza NORMALE. Dopo tanti mesi di set avevo scoperto che c’era un mondo là fuori! Ero finalmente riuscita a costruire delle amicizie e avevo paura di perderle”. Così ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 9 febbraio 2022)svela che non avrebbe voluto girare la terza stagione de ““, la serie di Rai1 tornata in onda domenica scorsa e subito accolta con calore dal pubblico e dai lettori di Elena Ferrante. Poi si è convinta, e lo stesso è accaduto con Margherita Mazzucco. Un saggio ripensamento e l’intervento dei produttori le hanno convinte a tornare nei panni di Lila e Lenù per l’ultima volta. Luci e ombre degli attori che conoscono la ribalta nell’adolescenza. “Non. Ho cominciato a lavorare aa 13 anni, non houn’adolescenza. Dopo tanti mesi di set avevo scoperto che c’era un mondo là fuori! Ero finalmente riuscita a costruire delle amicizie e avevo paura di perderle”. Così ...

