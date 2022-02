Futuro Kessiè | una pretendente si tira indietro

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Francknon rinnoverà con il Milan, come già noto da tempo. La notizia di oggi, riportata dal quotidiano catalano Sport, è però che l’ivoriano non giocherà nel Barcellona. I blaugrana sembra infatti abbiano proposto al centrocampista un ingaggio di cinque milioni a stagione, meno di quanto era stato offerto all’ex Atalanta a Milano. Per questo motivo la proposta pare sia stata rispedita al mittente e ora l’agente Atangana dovrà trovare una nuova casa al suo assistito. Difficile infatti che il Barça possa alzare l’offerta. Possibili destinazioni Tottenham e Atletico Madrid, ma ancora nessuna offerta ufficiale. A tal proposito è intervenuto anche Fabrizio Romano, che ha riportato di come nelle scorse settimane non ci siano mai stati accordi definitivi tra il Barcellona e, ma solo alcuni normali approcci preliminari.