Fusione nucleare, la nuova frontiera per la produzione di "energia green" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il cambiamento climatico sta avendo delle pesanti ripercussioni sul nostro habitat terrestre e sta spingendo le nazioni del mondo a prendere sempre più in seria considerazione la questione. Basti pensare all'incontro di Glasgow dello scorso ottobre, la COP26, nel corso del quale i Capi di Stato dei vari Paesi hanno rinnovato il loro impegno nella conversione ad una politica maggiormente "green". L'obiettivo principale è quello di riuscire a trovare delle valide alternative (e no, non stiamo parlando di Marte!) che possano ridurre, se non eliminare del tutto, le cause di un tale impatto fortemente negativo. Un primo passo in questo senso, ad esempio, è stato fatto dall'Unione Europea con l'emanazione del provvedimento sulle plastiche monouso. Ma ciò non è chiaramente sufficiente, pertanto, è necessario fare ancora di più. In altre parole, sviluppare tecnologie ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Fusione nucleare più vicina, record da test in Uk. Con il reattore sperimentale europeo Jet, ora più simile a Iter #ANSA - Agenzia_Ansa : L'energia pulita del futuro imita quanto avviene nel cuore delle stelle: il reattore sperimentale europeo Jet (Join… - repubblica : Nucleare, scienziati di Oxford annunciano una fusione da record: il metodo alternativo alla fissione e' piu' vicino - telodogratis : Nucleare, da Enea a Cnr a Eni: gli italiani della fusione - _a1_s2_d3_ : Una notizia incredibile ... prodotta energia da #fusione #nucleare per 5 secondi.. ci sono voluti 20 anni per mett… -