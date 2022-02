Fratelli d’Italia: «Finalmente la circolare del ministro Bianchi per il Giorno del Ricordo nelle scuole» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il pianeta scuola non potrà più ignorare le celebrazioni del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe. E dell’esodo giuliano-dalmata. Dopo decenni di silenzio e maldestri tentativi negazionisti il ministero di viale Trastevere ha accolto le sollecitazioni di Fratelli d’Italia. Per una programmazione adeguata che celebri le vittime di una delle pagine più drammatiche della storia nazionale. scuole, Fratelli d’Italia: Finalmente la circolare per il Giorno del Ricordo “Finalmente è stata emanata la circolare per il Giorno del Ricordo da parte del Ministero dell’Istruzione. In merito alle iniziative che saranno promosse ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il pianeta scuola non potrà più ignorare le celebrazioni deldeldelle vittime delle foibe. E dell’esodo giuliano-dalmata. Dopo decenni di silenzio e maldestri tentativi negazionisti il ministero di viale Trastevere ha accolto le sollecitazioni di. Per una programmazione adeguata che celebri le vittime di una delle pagine più drammatiche della storia nazionale.laper ildelè stata emanata laper ildelda parte del Ministero dell’Istruzione. In merito alle iniziative che saranno promosse ...

