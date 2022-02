Frane e smottamenti nella provincia italiana: 70 sfollati, strade chiuse e case e negozi a rischio crollo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oltre 70 persone sono rimaste senza un tetto, dopo le Frane che hanno interessato i monti siciliani distruggendo case e strade. Molti problemi a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, dove due abitazioni sono crollate e una terza e stata abbattuta per questioni di sicurezza. Non solo, sul posto protezione civile e tecnici hanno dovuto chiudere un’intera strada, la statale 643, un’arteria essenziale per la viabilità del paese e lungo la quale sono presenti negozi e case, tutti sgomberati per questioni di sicurezza. “Chiederò lo stato d’emergenza. È una tragedia che coinvolge l’intero paese la viabilità e le attività commerciali. Non è una questione semplice, di facile risoluzione ma stiamo facendo tutto quello che possiamo fare”, ha dichiarato Gandolfo Librizzi, sindaco Polizzi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oltre 70 persone sono rimaste senza un tetto, dopo leche hanno interessato i monti siciliani distruggendo. Molti problemi a Polizzi Generosa, indi Palermo, dove due abitazioni sono crollate e una terza e stata abbattuta per questioni di sicurezza. Non solo, sul posto protezione civile e tecnici hanno dovuto chiudere un’intera strada, la statale 643, un’arteria essenziale per la viabilità del paese e lungo la quale sono presenti, tutti sgomberati per questioni di sicurezza. “Chiederò lo stato d’emergenza. È una tragedia che coinvolge l’intero paese la viabilità e le attività commerciali. Non è una questione semplice, di facile risoluzione ma stiamo facendo tutto quello che possiamo fare”, ha dichiarato Gandolfo Librizzi, sindaco Polizzi ...

