Franco Marini e la sua lezione contemporanea Il ricordo di Merlo

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un anno fa ci lasciava. Un grande sindacalista, un leader politico, un uomo delle istituzioni. Una vita intera caratterizzata dall’impegno pubblico nelle sue varie articolazioni ma sempre ispirata ad una cultura politica, ad un preciso fiocine ideale e, soprattutto, ad uno “stile” che l’ha sempre contraddistinto. Uno stile, cioè, sobrio e trasparente, ma sempre coerente e coraggioso. E questo filone ideale si chiama semplicemente cattolicesimo sociale. Ecco,– come prima di lui Carlo Donat-Cattin, il “suo maestro politico” – è stato, sin dai primi passi nella Cisl, un interprete autorevole e significativo di questa cultura che non tramonta con la scomparsa dei suoi leader ma continua a fermentare e a lievitare l’intera politica italiana. E il magistero politico, sociale, culturale ed ...

È molto bello il titolo, 'Sempre', che Guelfo Fiore e Nicodemo Nazzareno Oliverio hanno scelto per la loro biografia di Franco Marini (Edizioni Lavoro). È bello anche il taglio che questi due amici e collaboratori hanno dato al loro lavoro, con pagine di vita pubblica, ricordi di vita privata e una antologia di ...
Un anno fa ci lasciava Franco Marini. Un grande sindacalista, un leader politico, un uomo delle istituzioni. Una vita intera caratterizzata dall'impegno pubblico nelle sue varie articolazioni ma sempr ...
È molto bello il titolo, «Sempre Franco», che Guelfo Fiore e Nicodemo Nazzareno Oliverio hanno scelto per la loro biografia di Franco Marini (Edizioni Lavoro). È bello anche il taglio che questi due a ...