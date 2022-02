Francia, il testa a testa di Marine Le Pen e Valérie Pécresse per il ballottaggio con Macron (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Resta apertissima la partita in Francia su chi andrà al ballottaggio con Emmanuel Macron alle prossime presidenziali che si terranno ad aprile. A due mesi dal voto e mentre ancora non ha formalizzato la candidatura, il presidente uscente resta in testa ai sondaggi con il 26%. Un dato in crescita secondo l’ultima rilevazione Opinion 2022, realizzata da Elabe per Bfmtv e l’Express, che registra un punto di consenso in più rispetto alla precedente. A seguirlo ci sono poi, nell’ordine, Marine Le Pen e Valérie Pécresse, mentre più distaccato resta Eric Zemmour, che però continua a crescere. Altri sondaggi di questi giorni, invece, registravano un vantaggio di Pécresse su Le Pen, ma con uno scarto così ridotto da rendere comunque possibile ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Resta apertissima la partita insu chi andrà alcon Emmanuelalle prossime presidenziali che si terranno ad aprile. A due mesi dal voto e mentre ancora non ha formalizzato la candidatura, il presidente uscente resta inai sondaggi con il 26%. Un dato in crescita secondo l’ultima rilevazione Opinion 2022, realizzata da Elabe per Bfmtv e l’Express, che registra un punto di consenso in più rispetto alla precedente. A seguirlo ci sono poi, nell’ordine,Le Pen e, mentre più distaccato resta Eric Zemmour, che però continua a crescere. Altri sondaggi di questi giorni, invece, registravano un vantaggio disu Le Pen, ma con uno scarto così ridotto da rendere comunque possibile ...

