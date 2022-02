Francesca Moretti è la nuova direttrice di Medicina Generale a Romano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Milano e Specializzata in Malattie Infettive all’Università di Brescia (dove per tre anni ha svolto il dottorato di ricerca), lavora dal 2005 nel Presidio cittadino. “Con questa nomina continua il rinnovamento dei primari del Presidio Ospedaliero di Romano di Lombardia – spiega Peter Assembergs, Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest -. La dottoressa Francesca Moretti è chiamata a dirigere la Medicina Generale, reparto coinvolto da due anni nell’emergenza Covid-19. Come infettivologa è stata chiamata in prima linea ad assistere i pazienti positivi, svolgendo un lavoro egregio di coordinamento dei 106 posti letti Covid. Questa volta la commissione mi ha proposto la nomina di un medico già alla nostre ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Laureata ine Chirurgia all’Università degli studi di Milano e Specializzata in Malattie Infettive all’Università di Brescia (dove per tre anni ha svolto il dottorato di ricerca), lavora dal 2005 nel Presidio cittadino. “Con questa nomina continua il rinnovamento dei primari del Presidio Ospedaliero didi Lombardia – spiega Peter Assembergs, Direttoredell’ASST Bergamo Ovest -. La dottoressaè chiamata a dirigere la, reparto coinvolto da due anni nell’emergenza Covid-19. Come infettivologa è stata chiamata in prima linea ad assistere i pazienti positivi, svolgendo un lavoro egregio di coordinamento dei 106 posti letti Covid. Questa volta la commissione mi ha proposto la nomina di un medico già alla nostre ...

