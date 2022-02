Forza Italia, Rubano annuncia una nuova adesione al partito a Melizzano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Consigliera del Comune di Melizzano, Liliana Naimoli, aderisce a Forza Italia. “Dopo tanti anni, attraverso il nostro lavoro, Forza Italia ritorna a Melizzano. A rappresentarci, tra l’altro, sarà una figura un Amministratore Comunale, in carica. A nome dell’intera dirigenza provinciale, saluto l’ingresso di Liliana Naimoli, Consigliera al Comune di Melizzano, nonché funzionario presso la Comunità Montana del Titerno – Tammaro. Non solo una rappresentante delle istituzioni, che svolge i suoi incarichi con estrema serietà e rigore, ma anche una persona da sempre impegnata nel sociale, a cui diamo il nostro caloroso benvenuto” – Così Francesco Maria Rubano, Vice Coordinatore regionale e Commissario Provinciale di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Consigliera del Comune di, Liliana Naimoli, aderisce a. “Dopo tanti anni, attraverso il nostro lavoro,ritorna a. A rappresentarci, tra l’altro, sarà una figura un Amministratore Comunale, in carica. A nome dell’intera dirigenza provinciale, saluto l’ingresso di Liliana Naimoli, Consigliera al Comune di, nonché funzionario presso la Comunità Montana del Titerno – Tammaro. Non solo una rappresentante delle istituzioni, che svolge i suoi incarichi con estrema serietà e rigore, ma anche una persona da sempre impegnata nel sociale, a cui diamo il nostro caloroso benvenuto” – Così Francesco Maria, Vice Coordinatore regionale e Commissario Provinciale di ...

Advertising

AlexBazzaro : La scelta non è tra il greenpass e il lockdown, ma tra la libertà e il buonsenso e la segregazione di milioni di it… - elio_vito : Dentro @forza_italia si è aperto finalmente un dibattito. Io credo che questo dibattito interno non possa non esser… - Antonio_Tajani : .@forza_italia è solidale con @mara_carfagna. Le minacce non la intimidiranno, anzi la spingeranno a servire ancora… - Maurofabio31 : @MathisonClaire2 Per me ha seri problemi di rancore verso il mondo, il pericolo è quello di cui si occupa e relativ… - gilamalfa : Polemiche tra Ranucci e un parlamentare di forza Italia addirittura Ranucci viene accusato di avance sessuali verso… -