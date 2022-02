Forza e Coraggio, l’era Tudisco: entusiasmo, lavoro e voglia di crederci (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPonte (Bn) – E ora è il momento di fare sul serio. Spazio per gli esperimenti e per i giochi non ce n’è più. La Forza e Coraggio inizia una nuova fase della stagione e lo fa con un obiettivo ben preciso: tentare una salvezza che avrebbe il sapore della “missione impossibile”. Nuova squadra, nuova guida tecnica. Mister Tudisco ha da poco preso il testimone da Camorani. Un approccio immediato con la squadra, un rapporto franco, un continuo movimento sul campo, intervallato da attimi di stop e spiegazioni. Ma l’importante è tenere sempre il ritmo alto, stare sul pezzo e vivere l’allenamento come se fosse una vera e propria gara. “Ho trovato una squadra che sta bene – così inizia mister Tudisco – che mi ha seguito sin dal primo momento, che mette intensità e non tira mai la gamba indietro. Va ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPonte (Bn) – E ora è il momento di fare sul serio. Spazio per gli esperimenti e per i giochi non ce n’è più. Lainizia una nuova fase della stagione e lo fa con un obiettivo ben preciso: tentare una salvezza che avrebbe il sapore della “missione impossibile”. Nuova squadra, nuova guida tecnica. Misterha da poco preso il testimone da Camorani. Un approccio immediato con la squadra, un rapporto franco, un continuo movimento sul campo, intervallato da attimi di stop e spiegazioni. Ma l’importante è tenere sempre il ritmo alto, stare sul pezzo e vivere l’allenamento come se fosse una vera e propria gara. “Ho trovato una squadra che sta bene – così inizia mister– che mi ha seguito sin dal primo momento, che mette intensità e non tira mai la gamba indietro. Va ...

- anteprima24 : ** Forza e Coraggio, l'#Era Tudisco: entusiasmo, #Lavoro e voglia di #Crederci ** - SoloJuve38 : @Sabry17412132 Forza e coraggio!!! ????????????????