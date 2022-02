Formula E | E-Prix Mexico City | Mortara e Mercedes contro tutti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il viaggio dellaE prosegue da Città del Messico per il terzo appuntamento stagionale. Dopo una stagione d’assenza torna uno degli E-più storici della categoria, presente ininterrottamente dal 2016 al 2020. La manifestazione è saltata lo scorso anno in quel di Puebla in seguito all’emergenza sanitaria che come risaputo ha trasformato l’impianto dedicato ai fratelli Rodríguez in un centro per la gestione del COVID-19. L’evento che ci apprestiamo a vivere è oltremodo particolare, l’unico all’interno di un impianto permanente. Ricordiamo infatti che la struttura è la medesima che accoglie il Mondiale di F1, il disegno è per ovvie ragioni differente. La pista ha infatti una metratura di 2.606 km, intervallati da 16 curve. Non sono mancate le modifiche nel corso degli anni, l’ultima delle quali nel 2020 quando fu rimossa, per ragioni di ...