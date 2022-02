Fondazione Open: Uff. stampa Renzi, 'firmata denuncia penale contro Creazzo, Turco e Nastasi' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Nella giornata di oggi intanto il senatore Matteo Renzi ha provveduto a firmare una formale denuncia penale nei confronti dei magistrati Creazzo, Turco, Nastasi". Lo spiega l'Ufficio stampa di Matteo Renzi a proposito dell'indagine sulla Fondazione Open. "L'atto firmato dal senatore sarà trasmesso alla Procura di Genova, competente sui colleghi fiorentini, per violazione del'articolo 68 Costituzione, della legge 140/2003 e dell'articolo 323 del codice penale. Renzi ha chiesto di essere ascoltato dai PM genovesi riservandosi di produrre materiale atto a corroborare la denuncia penale contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Nella giornata di oggi intanto il senatore Matteoha provveduto a firmare una formalenei confronti dei magistrati". Lo spiega l'Ufficiodi Matteoa proposito dell'indagine sulla. "L'atto firmato dal senatore sarà trasmesso alla Procura di Genova, competente sui colleghi fiorentini, per violazione del'articolo 68 Costituzione, della legge 140/2003 e dell'articolo 323 del codiceha chiesto di essere ascoltato dai PM genovesi riservandosi di produrre materiale atto a corroborare la...

