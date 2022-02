Fondazione Open, inchiesta: quali sono le accuse (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Chiesto oggi il rinvio a giudizio, nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open, per Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e altri 12 indagati, tra cui 4 società. Ma quali sono le accuse? Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è imputato per il reato di finanziamento illecito ai partiti assieme all’avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione Open, agli imprenditore Marco Carrai e Patrizio Donnini, alla deputata Iv Boschi e al deputato Pd Lotti. Due gli episodi di corruzione per l’esercizio della funzione che vengono contestati entrambi a Lotti, ex membro del cda della Fondazione e membro del governo tra il 2014 e il 2017, prima come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e poi come ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Chiesto oggi il rinvio a giudizio, nell’ambito dell’sulla, per Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti e altri 12 indagati, tra cui 4 società. Male? Il leader di Italia Viva Matteo Renzi è imputato per il reato di finanziamento illecito ai partiti assieme all’avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della, agli imprenditore Marco Carrai e Patrizio Donnini, alla deputata Iv Boschi e al deputato Pd Lotti. Due gli episodi di corruzione per l’esercizio della funzione che vengono contestati entrambi a Lotti, ex membro del cda dellae membro del governo tra il 2014 e il 2017, prima come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e poi come ...

