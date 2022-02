Fondazione Open, contromossa di Renzi: denuncia i magistrati di Firenze. «Io non ho commesso reati, loro possono dire lo stesso?» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Finalmente inizia il processo nelle aule e non solo sui media» ribatte Matteo Renzi dopo che la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per lui e altri 10 indagati nell’inchiesta sui finanziamenti illeciti alla Fondazione Open. Lo scontro tra il leader di Italia viva e i magistrati fiorentini però è destinato a inasprirsi, dopo che lo stesso Renzi ha denunciato alla procura di Genova i magistrati Giuseppe Creazzo, Luca Turco e Antonino Nastasi «per violazione dell’articolo 68 Costituzione, della legge 140/2003 e dell’articolo 323 del codice penale». La richiesta di rinvio a giudizio, spiega una nota dell’ufficio stampa dell’ex premier è «un atto scontato e ampiamente atteso che arriva ad anni di distanza dai sequestri del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) «Finalmente inizia il processo nelle aule e non solo sui media» ribatte Matteodopo che la procura diha chiesto il rinvio a giudizio per lui e altri 10 indagati nell’inchiesta sui finanziamenti illeciti alla. Lo scontro tra il leader di Italia viva e ifiorentini però è destinato a inasprirsi, dopo che lohato alla procura di Genova iGiuseppe Creazzo, Luca Turco e Antonino Nastasi «per violazione dell’articolo 68 Costituzione, della legge 140/2003 e dell’articolo 323 del codice penale». La richiesta di rinvio a giudizio, spiega una nota dell’ufficio stampa dell’ex premier è «un atto scontato e ampiamente atteso che arriva ad anni di distanza dai sequestri del ...

