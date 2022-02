Fondazione Open: Calenda, 'solidarietà a Renzi, troppe inchieste su politici finiscono nel nulla' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "solidarietà. Ne abbiamo viste troppe di inchieste su politici finite nel nulla, per non sentire il dovere di ribadire che un rinvio a giudizio non è una condanna. Anzi che molto spesso si conclude con l'assoluzione degli imputati che nel mentre hanno avuto la vita rovinata". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, a proposito dell'inchiesta sulla Fondazione Open. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - ". Ne abbiamo vistedisufinite nel, per non sentire il dovere di ribadire che un rinvio a giudizio non è una condanna. Anzi che molto spesso si conclude con l'assoluzione degli imputati che nel mentre hanno avuto la vita rovinata". Lo scrive su Twitter Carlo, a proposito dell'inchiesta sulla

Advertising

petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui Lotti, Boschi, Bianchi e Carrai - fattoquotidiano : #ULTIMORA / FONDAZIONE OPEN Chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi: - petergomezblog : Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati. Lui: “Lieto che inizi il processo”. Ma… - telodogratis : Fondazione Open, Renzi: “Non ho commesso reati” - 2019libertas : RT @Nonha_stata: Fondazione Open, chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui la Boschi. Eppure si trattava solo di… -