Foibe | Giorno del Ricordo | domani Mattarella e Draghi in Senato

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –del– giovedì 10 febbraio – alle 16, a Palazzo Madama si terrà la cerimonia ufficiale per la celebrazione in memoria delle vittime delle. La commemorazione sarà aperta dal discorso del Presidente del, Elisabetta Casellati, cui seguirà quello del Presidente della Camera, Roberto Fico. Chiuderà la celebrazione l’intervento del Presidente del Consiglio Mario. Lo rende noto Palazzo Madama. Saranno presenti il Presidente della Repubblica, Sergio, il Vicepresidente della Corte Costituzionale, Daria de Pretis, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi di Maio e il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. L’evento, realizzato in collaborazione con Rai Parlamento, sarà ...

Il rettore dell'Università per stranieri di Siena offende ancora la memoria degli italiani trucidati dai comunisti: convocato un dibattito sul "revanscismo fascista". Ma la celebrazione è legge dello ......ex - comunisti di Alberto Antonio Semi Cos'è "oggi" ildel Ricordo per gli esuli e per i figli degli esuli di Silvio Testa La tragedia dell'esodo dalmata. Un romanzo di Maria Luisa Semi, ...Si chiamano foibe le cavità naturali ... Perché il 10 febbraio si celebra il “Giorno del ricordo” Il 10 febbraio viene celebrato il “Giorno del ricordo”, previsto dalla legge italiana grazie alla ...Celebrare il Giorno del Ricordo, dedicato al dramma delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, significa “riaffermare l’importanza dei principi di pace, uguaglianza e dignità delle ...