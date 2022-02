Foibe, domani Roma Capitale celebra Giorno del Ricordo 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Roma celebra il Giorno del Ricordo 2022 – domani 10 febbraio commemorando le vittime delle Foibe e l’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e ricordando la complessa vicenda del confine orientale d’Italia. Molti sono gli appuntamenti previsti in città nelle prossime ore: incontri nelle biblioteche, seminari, attività per gli studenti, presentazioni editoriali ed eventi artistici. Un ampio calendario di iniziative in programma fino al 25 febbraio, attraverso il quale si intende tenere vivo il Ricordo e tramandarlo alle nuove generazioni. E’ quanto si legge nella nota. Primo appuntamento oggi alle 16.30 alla Biblioteca Tullio De Mauro dove verrà presentato il libro di Giuseppina Mellace Il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ildel10 febbraio commemorando le vittime dellee l’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e ricordando la complessa vicenda del confine orientale d’Italia. Molti sono gli appuntamenti previsti in città nelle prossime ore: incontri nelle biblioteche, seminari, attività per gli studenti, presentazioni editoriali ed eventi artistici. Un ampio calendario di iniziative in programma fino al 25 febbraio, attraverso il quale si intende tenere vivo ile tramandarlo alle nuove generazioni. E’ quanto si legge nella nota. Primo appuntamento oggi alle 16.30 alla Biblioteca Tullio De Mauro dove verrà presentato il libro di Giuseppina Mellace Il ...

