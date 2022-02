(Di mercoledì 9 febbraio 2022) #soloinsala #soloalcinema In un nuovo adattamento del classico thriller di #, dai produttori de L’Uomo Invisibile; una ragazza con straordinari poteri pirocinetici combatte per proteggere la sua famiglia e se stessa da forze sinistre che cercano di catturarla e controllarla. Per i nuoviitaliani in HD di tutti iprossimamente al cinema, iscriviti al canale YouTube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx e clicca la ? per rimanere aggiornato e ricevere le notifiche. Diretto da: Keith Thomas Cast: #Zac, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Kurtwood Smith, John Beasley, with Michael Greyeyes e Gloria Reuben #Seguici sul nostro sito web: http://www.comingsoon.it/ Seguici su Facebook: http://tiny.cc/p4dwtz Seguici su Instagram: ...

Advertising

udine20 : Firestarter (2022): Trailer ITA del Film basato sul romanzo di Stephen King, con Zac Efron - HD - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il trailer di Firestarter: il romanzo di Stephen King torna al cinema -

Ultime Notizie dalla rete : Firestarter 2022

Udine20

Il Trailer diGiacomo Caporale 09/02/La colonna sonora diè composta dal leggendario John Carpenter e dai compositori del franchise Halloween Cody Carpenter e Daniel Davies. Edito nel 1980, l' Incendiaria divenne film nel ...A remake of Stephen King’s “Firestarter,” starring Zac Efron, debuted its official trailer and announced a day-and-date premiere on Peacock and in theaters on May 13. The film, based on King’s 1980 ...Conosciuto nel nostro paese con il titolo de “L’incendiaria”, Firestarter era già stato adattato per lo schermo nel 1984 da Stanley Mann per l’omonimo film diretto da Mark L. Lester (Classe 1984) e ...