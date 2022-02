Fiorentina | Piatek | “Felice di essere qui In Bundesliga non era lo stesso”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il neo attaccante viola, Krzysztof, ha rilasciato un’intervista alla testata ‘Que Golazo’, parlando del suo trasferimento alla. “Credo sia stata un’ottima scelta perché sia al Genoa che al Milan avevo fatto bene, mentre innon stava andando allomodo. Sono concentrato sul mio presente che è lae qui voglio far vedere tutte quelle che sono le mie migliori caratteristiche, cercando di fare più gol possibili”. Poi ha aggiunto: “Vivere a Firenze è stupendo. Ancora non sono riuscito ad avere molto tempo per visitarla, ma ho potuto apprezzare alcuni luoghi splendidi con la mia famiglia. Per me è un onorein un club così importante, con una grande storia e dove ha giocato un certo Batistuta. Nello spogliatoio sono stato accolto ...