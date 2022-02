Fiorentina in casa Atalanta (stasera, ore 18, Italia1) per il riscatto: gioca Piatek. Gasperini senza Zapata. Formazioni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Piatek preferito a Cabral come punta centrale, e con la coppia Nico Gonzalez e Ikonè come esterni, mentre a centrocampo oltre a Torreira e Bonaventura, si va verso l'utilizzo di Maleh, preferito a Duncan e Castrovilli, come interno di sinistra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 febbraio 2022)preferito a Cabral come punta centrale, e con la coppia Nico Gonzalez e Ikonè come esterni, mentre a centrocampo oltre a Torreira e Bonaventura, si va verso l'utilizzo di Maleh, preferito a Duncan e Castrovilli, come interno di sinistra L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

XianoRock73 : Scusa @marcodellolio ma anche a San Siro ci sono distanziamento, obbligo maschetine e capienza al 50% ma la curva m… - ciromagliulo26 : RT @tempoweb: #alfiodapotenza fa sbroccare il conduttore viola, battuta razzista in diretta VIDEO #fiorentina #juventus #vlahovic #iltempoq… - Giovann14793883 : RT @tempoweb: #alfiodapotenza fa sbroccare il conduttore viola, battuta razzista in diretta VIDEO #fiorentina #juventus #vlahovic #iltempoq… - Toore1926 : @GaudericoPrimo Ultima scommessa sulla Fiorentina, 300 euro x pt 1 finale in Fiorentina Genoa 1-1 mile al 96...sul… - Sicilianodoc7 : RT @tempoweb: #alfiodapotenza fa sbroccare il conduttore viola, battuta razzista in diretta VIDEO #fiorentina #juventus #vlahovic #iltempoq… -