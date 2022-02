Fiorella Mannoia: in prevendita i biglietti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Fiorella Mannoia: i biglietti per il tour sono disponibili sul sito. Alcune date sono state spostate a causa delle norme vigenti. Ecco l’aggiornamento e i recuperi! Il tour di Fiorella Mannoia Il tour prende il nome dal programma che l’artista sta conducendo su Rai 3, “La versione di Fiorella”. In scaletta ci saranno i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Insieme a Fiorella saliranno sul palco Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale. Fiorella Mannoia Tour 2022 Si aggiungono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 9 febbraio 2022): iper il tour sono disponibili sul sito. Alcune date sono state spostate a causa delle norme vigenti. Ecco l’aggiornamento e i recuperi! Il tour diIl tour prende il nome dal programma che l’artista sta conducendo su Rai 3, “La versione di”. In scaletta ci saranno i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Insieme asaliranno sul palco Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale.Tour 2022 Si aggiungono ...

Advertising

SanremoRai : “Canterò le mie canzoni per la strada Ed affronterò la vita a muso duro” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - LucaDondoni : . @sangiovann1 con Fiorella Mannoia emoziona e la sua interpretazione è toccante. Per gli scommettitori di #Sisal è… - RadioItalia : Sangiovanni e Fiorella Mannoia hanno cantato 'A muso duro' di Pierangelo Bertoli. Bellissima interpretazione!… - radiocalabriafm : FIORELLA MANNOIA - IO NON HO PAURA - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Fiorella Mannoia - Come si cambia -