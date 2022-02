Fine vita, capannelli in Aula mentre si discute la legge. Il vicepresdiente riprende i deputati: “Se non siete interessati, uscite” – Video (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nuovo rinvio alla Camera dei deputati per il disegno di legge sul Fine vita. Così come anticipato prima dell’arrivo in Aula da Riccardo Magi, deputato di +Europa che ha presentato una ventina di emendamenti nel tentativo di migliorare un testo arrivato a Montecitorio già annacquato dopo i compromessi in commissione, ci sarà ancora da attendere. Forse fino alla settimana prossima, se ci sarà spazio tra decreti in arrivo e altre urgenze. In realtà, “non prima di marzo”, almeno per quanto riguarda i voti sugli emendamenti secondo Magi. Tradotto, non sono bastati anni di attesa, appelli della società civile, leggi di iniziativa popolare ignorate, inviti della Consulta a legiferare: mercoledì 9 febbraio in Aula si è fatto soltanto un piccolo passo, con l’illustrazione generale degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nuovo rinvio alla Camera deiper il disegno disul. Così come anticipato prima dell’arrivo inda Riccardo Magi, deputato di +Europa che ha presentato una ventina di emendamenti nel tentativo di migliorare un testo arrivato a Montecitorio già annacquato dopo i compromessi in commissione, ci sarà ancora da attendere. Forse fino alla settimana prossima, se ci sarà spazio tra decreti in arrivo e altre urgenze. In realtà, “non prima di marzo”, almeno per quanto riguarda i voti sugli emendamenti secondo Magi. Tradotto, non sono bastati anni di attesa, appelli della società civile, leggi di iniziativa popolare ignorate, inviti della Consulta a legiferare: mercoledì 9 febbraio insi è fatto soltanto un piccolo passo, con l’illustrazione generale degli ...

Advertising

Pontifex_it : Accarezzare un anziano esprime la stessa speranza che accarezzare un bambino, perché l’inizio della vita e la sua f… - elio_vito : Guarda caso, proprio il giorno in cui alla Camera inizia la discussione degli emendamenti alla legge sul fine vita… - RaiNews : 'Non accelerate la morte degli anziani, è disumano. Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o a… - Luke15400 : RT @Pontifex_it: Accarezzare un anziano esprime la stessa speranza che accarezzare un bambino, perché l’inizio della vita e la sua fine son… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Fine vita, capannelli in Aula mentre si discute la legge. Il vicepresdiente riprende i deputati: “Se non siete interes… -