Fine stato di emergenza, cosa potrebbe cambiare tra Green Pass e obbligo vaccinale per gli over 50 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un primo segnale di allentamento delle misure contro il Covid è l'addio all'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, in vigore dall'11 febbraio. Un ulteriore segnale potrebbe essere la decisione di non prorogare la Fine dello stato di emergenza oltre il 31 marzo. cosa potrebbe cambiare con il termine di questa misura straordinaria? Che cos'è lo stato di emergenza e come funziona Lo stato di emergenza è stato attivato il 31 gennaio 2020 dall'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la sua durata di 1 anno è stata prorogata di volta in volta fino al 31 marzo 2022, seguendo l'andamento della situazione epidemiologica.

