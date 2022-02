Fine ingloriosa dell'agricoltura biodinamica, fuori dalla legge sul biologico italiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - Fine ingloriosa di un progetto farlocco. Dal testo della legge che contiene le nuove disposizioni per le coltivazioni biologiche è stata eliminata la tutela dell'agricoltura biodinamica, che veniva inizialmente equiparata a quella biologica. Approvato in prima lettura da Montecitorio, poi licenziato con modifiche dal Senato, il testo unificato delle proposte di legge sulla produzione biologica è stato nuovamente approvato dalla Camera con ulteriori modifiche e ora torna a palazzo Madama per il via libera definitivo. L'Aula della Camera ha accolto le perplessità espresse dagli scienziati, dubbi e critiche che avevano trovato ascolto da parte del capo dello Stato. Tra le ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI -di un progetto farlocco. Dal testoche contiene le nuove disposizioni per le coltivazioni biologiche è stata eliminata la tutela, che veniva inizialmente equiparata a quella biologica. Approvato in prima lettura da Montecitorio, poi licenziato con modifiche dal Senato, il testo unificatoe proposte disulla produzione biologica è stato nuovamente approvatoCamera con ulteriori modifiche e ora torna a palazzo Madama per il via libera definitivo. L'Aulaa Camera ha accolto le perplessità espresse dagli scienziati, dubbi e critiche che avevano trovato ascolto da parte del capoo Stato. Tra le ...

