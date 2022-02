“Finanziamento illecito di quarantamila euro da Esselunga”: chiesti otto mesi di carcere per il tesoriere della Lega Giulio Centemero (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il pm di Milano Stefano Civardi ha chiesto la condanna a otto mesi di carcere per il tesoriere della Lega, il deputato Giulio Centemero, per un presunto Finanziamento illecito da quarantamila euro versato nel giugno 2016 e concordato, per l’accusa, tra il 2015 e il 2016 con il patron della catena di supermercati Esselunga Bernardo Caprotti (morto a settembre 2016). Secondo le indagini, quella somma arrivò alla Lega tramite l’associazione “Più voci” di cui Centemero era Legale rappresentante, e servì a rimpinguare le casse di Radio Padania. Nell’ipotesi della Procura, “Più voci” non era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il pm di Milano Stefano Civardi ha chiesto la condanna adiper il, il deputato, per un presuntodaversato nel giugno 2016 e concordato, per l’accusa, tra il 2015 e il 2016 con il patroncatena di supermercatiBernardo Caprotti (morto a settembre 2016). Secondo le indagini, quella somma arrivò allatramite l’associazione “Più voci” di cuierale rappresentante, e servì a rimpinguare le casse di Radio Padania. Nell’ipotesiProcura, “Più voci” non era ...

