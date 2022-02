Finale Chelsea-Palmeiras in tv: data, orario, streaming Mondiale per club 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alle 20:30 di sabato 12 febbraio Chelsea e Palmeiras scenderanno in campo per la Finale del Mondiale per club 2022. Si gioca allo Stadio Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi e c’è il trofeo internazionale in palio. Al momento non è prevista una copertura televisiva della finalissima, ma è probabile che ci saranno novità da qui a sabato. Sportface.it vi terrà aggiornati su eventuali comunicazioni, ma in ogni caso vi offrirà una diretta testuale, la cronaca a fine gara e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alle 20:30 di sabato 12 febbraioscenderanno in campo per ladelper. Si gioca allo Stadio Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi e c’è il trofeo internazionale in palio. Al momento non è prevista una copertura televisiva della finalissima, ma è probabile che ci saranno novità da qui a sabato. Sportface.it vi terrà aggiornati su eventuali comunicazioni, ma in ogni caso vi offrirà una diretta testuale, la cronaca a fine gara e le parole dei protagonisti. SportFace.

