Figc | lettera di Vezzali ai club di Serie A | la risposta del presidente Gravina

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gabrieledella, ha replicato allainviata da ValentinaaidiA.ha preso atto di come l’invito della sottosegretaria alla sport fosse stato “formulato ad avviare quanto prima un confronto costruttivo tra le società e la Federazione Italiana Giuoco Calcio”. Come riporta l’Adnkronos, che ha visionato laha risposto: “A tal riguardo Le assicuro che i rapporti tra la Federazione e le componenti federali sono da sempre improntati ai criteri di massima collaborazione pur nel rispetto della diversità dei ruoli rivestiti. Non posso peraltro sottacere che l’invito da Lei auspicato deve collocarsi all’interno del principio di autonomia ...

Il presidente dellaGabriele Gravina ha risposto allainviata dalla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ai club di Serie A e per conoscenza alla Federazione, prendendo atto 'dell'invito da Lei ......di intervento da parte della Lega A nella quale la sottosegretaria chiede a Lega eun 'confronto' per sciogliere le divergenze sulla riforma dello statuto richiesto dalla. Dopo la...Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha replicato alla lettera inviata da Valentina Vezzali ai club di Serie A. Gravina ha preso atto di come l’invito della sottosegretaria alla sport fosse stato ...Nella crisi tra Lega di A e Federcalcio interviene la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, con una lettera di risposta ai 20 club (inviata però per conoscenza anche alla Figc) contrari alla ...