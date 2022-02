Fifa | “Test fuorigioco semiautomatico ok al Mondiale per club”

Advertising

Redblack100x100 : RT @sportface2016: #Fifa: “Test fuorigioco semiautomatico ok al #Mondialeperclub” - sportface2016 : #Fifa: “Test fuorigioco semiautomatico ok al #Mondialeperclub” - sportli26181512 : #Governance #Notizie La FIFA testerà il fuorigioco automatico nel Mondiale per club: La FIFA sta valutando l’idea d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa Test

Sportface.it

Laha condotto ulterioridi successo della tecnologia semiautomatica del fuorigioco (SAOT) durante il Mondiale per club in corso ad Abu Dhabi, con animazioni 3D visualizzate sullo schermo dello ...Infine, l'evento dell'anno, ovvero la Coppa del MondoQatar 2022 che già si si preannuncia ... è obbligatorio anche sottoporsi, prima della partenza, a unPCR entro le 72 ore dall'arrivo. ...La Fifa sta conducendo ulteriori test, con ottimi risultati, sulla tecnologia semiautomatica del fuorigioco (SAOT) durante il Mondiale per club in corso ad Abu Dhabi, con animazioni 3D visualizzate ...Chelsea begin their bid to win the FIFA Club World Cup in Abu Dhabi as they take on Saudi side Al-Hilal in Wednesday's semi-final. Thomas Tuchel isn't in the UAE after a positive Covid test but will ...