“Ferrero? Ho preferito non allenare”: duro attacco dal calcio femminile (Di giovedì 10 febbraio 2022) La redazione di SpazioNapoli ha intervistato l’allenatore del Napoli femminile Roberto Castorina. L’ex collaboratore di Luciano Spalletti è subentrato a novembre, insieme a Giulia Domenichetti, all’esonerato mister Pistolesi. Nel corso della lunga intervista, Castorina, ha anche raccontato un retroscena sul suo incontro con l’allora presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Di seguito le sue parole: Napoli femminile, Roberto Castorina “Ad inizio anno la Sampdoria ha acquistato il titolo sportivo della Florentia San Gimignano (ex squadra di mister Castorina, ndr), così andai a parlare con il presidente Massimo Ferrero per capire se ci fossero i presupposti per continuare l’avventura lì”. “Andai a Genova, dopo 3 ore di incontro uscii dalla sede del club e dissi ‘signori, con tutto il rispetto, ma con ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) La redazione di SpazioNapoli ha intervistato l’allenatore del NapoliRoberto Castorina. L’ex collaboratore di Luciano Spalletti è subentrato a novembre, insieme a Giulia Domenichetti, all’esonerato mister Pistolesi. Nel corso della lunga intervista, Castorina, ha anche raccontato un retroscena sul suo incontro con l’allora presidente della Sampdoria, Massimo. Di seguito le sue parole: Napoli, Roberto Castorina “Ad inizio anno la Sampdoria ha acquistato il titolo sportivo della Florentia San Gimignano (ex squadra di mister Castorina, ndr), così andai a parlare con il presidente Massimoper capire se ci fossero i presupposti per continuare l’avventura lì”. “Andai a Genova, dopo 3 ore di incontro uscii dalla sede del club e dissi ‘signori, con tutto il rispetto, ma con ...

Advertising

gilnar76 : “Ferrero? Ho preferito non allenare”: duro attacco dal calcio femminile #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : “Ferrero? Ho preferito non allenare”: duro attacco dal calcio femminile - redmatizz : I Ferrero hanno preferito pagare i SCAGNOZZI per metterli contro di me e impedirmi di essere pagato? Così dopo aver… -