Ferrari stringe una partnership tecnologica con Qualcomm

Advertising

TuttoTechNet : Ferrari stringe la mano a Qualcomm in vista di un futuro elettrico e tecnologico - SportNewsCentr1 : #F1: la #Ferrari stringe una partnership con Qualcomm, con l'azienda americana che sarà Premium Partner grazie al s… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Ferrari sceglie Qualcomm come partner tecnologico: Ferrari stringe una partnership con Qualcomm… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari stringe

'Siamo entusiasti di vedere la nostra leadership nella tecnologia automobilistica giocare un ruolo integrale in questa relazione strategica con' , dice Cristiano Amon , CEO di Qualcomm, 'Non ...Assieme a loro c'è ladel calcio giovanile, Dante Lucarelli , responsabile del settore ... Il Pisauna partnership con l'app Tonsser Info prevendita per Pisa - Ternana. Apertura oggi ...Ferrari e Qualcomm hanno stretto una partnership tecnologica. L’alleanza prevede che l’azienda americana specializzata in sistemi di telecomunicazione wireless fornisca al Cavallino componenti e ...Ferrari ha annunciato una nuova partnership con Qualcomm Technologies Inc, forte impatto tecnologia con le vetture.