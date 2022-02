Federico Fashion Style non sposa Letizia e spiega il motivo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Federico Fashion Style e Letizia Porcu stanno insieme da circa dieci anni ma non hanno alcuna intenzione di sposarsi. Nessun matrimonio per Federico Lauri che sulla rivista Nuovo Tv spiega il motivo di questa scelta. Di certo il noto hair stylist sa come accendere i riflettori sulla sua vita privata, ormai è un vero personaggio del mondo dello spettacolo, dopo Ballando con le Stelle la sua popolarità è cresciuta così tanto che c’è chi desidera sapere perché non sposa la sua compagna, la madre di sua figlia Sophie. Nell’intervista al settimanale ha risposto a varie domande sulla sua vita privata, soprattutto a quelle che riguardano il suo rapporto con Letizia. Perché Federico Lauri non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022)Porcu stanno insieme da circa dieci anni ma non hanno alcuna intenzione dirsi. Nessun matrimonio perLauri che sulla rivista Nuovo Tvildi questa scelta. Di certo il noto hair stylist sa come accendere i riflettori sulla sua vita privata, ormai è un vero personaggio del mondo dello spettacolo, dopo Ballando con le Stelle la sua popolarità è cresciuta così tanto che c’è chi desidera sapere perché nonla sua compagna, la madre di sua figlia Sophie. Nell’intervista al settimanale ha risposto a varie domande sulla sua vita privata, soprattutto a quelle che riguardano il suo rapporto con. PerchéLauri non ...

