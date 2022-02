Federico Fashion Style non si vuole sposare: “Il matrimonio è fuori moda” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il parrucchiere delle star è legato sentimentalmente a Letizia Porcu e insieme hanno una figlia di quattro anni, Sophie. I due però non sono marito e moglie: "Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Lei ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto" L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il parrucchiere delle star è legato sentimentalmente a Letizia Porcu e insieme hanno una figlia di quattro anni, Sophie. I due però non sono marito e moglie: "Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Lei ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto" L'articolo proviene da DireDonna.

