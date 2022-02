Federica Calemme risponde alla battuta di Signorini riguardo i regali costosi che avrebbe ricevuto da Gianmaria

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ieri sera non era presente in studio fra la schiera di vipponi eliminati ed Alfonso, per salutarla, ha parlato conAntinolfi. “Come va?” – ha esordito il conduttore – “Ti ho visto sabato in Via Monte Napoleone a Milano che eri pieno di sacchetti Gucci, Prada con la tua fidanzata

Ad un certo punto, sembra che sia stata tirata in ballo un'ex gieffina, ovveroche in qualche modo ha fatto un'uscita piuttosto "velenosa" nei confronti di Alfonso Signorini che è l'...asfalta Signorini sullo shopping con Gianmaria/ "Per fortuna ho il conto in banca..." Sophie sbugiarda la sorella di Alessandro Basciano Si è conclusa la quarantesima puntata del ...Ad un certo punto, sembra che sia stata tirata in ballo un’ex gieffina, ovvero Federica Calemme che in qualche modo ha fatto un’uscita piuttosto “velenosa” nei confronti di Alfonso Signorini che è ...La replica di Federica Calemme e di suo padre. Federica Calemme, a quanto pare, stava assistendo alla puntata da casa e ha replicato su Twitter: "Per fortuna ho ancora il mio conto in banca" Federica ...