Facebook in crisi, l’azienda è preoccupata: ora cosa succederà? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Facebook sembra essere in totale crisi visti i recenti risultati e questo potrebbe portare ad una sconvolgente decisione Tra i social presenti sul web, negli ultimi anni sembra sempre più in calo Facebook. Il social network di Mark Zuckerberg sembrerebbe aver perso appeal rispetto agli altri competitors: un dato preoccupa i vertici dell’azienda. Il social network blu in palese difficoltà (Via Screenshot)Tra tutti i social presenti sul mercato, Facebook è quello in netta difficoltà. A dimostrarlo è l’annuncio dei risultati trimestrali del Q4 2021. Proprio in occasione dell’evento Meta ha annunciato che gli utenti attivi giornalieri su Facebook sono leggermente diminuiti negli ultimi due trimestri dello scorso anno. Infatti in questo periodo gli utenti attivi sono ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 10 febbraio 2022)sembra essere in totalevisti i recenti risultati e questo potrebbe portare ad una sconvolgente decisione Tra i social presenti sul web, negli ultimi anni sembra sempre più in calo. Il social network di Mark Zuckerberg sembrerebbe aver perso appeal rispetto agli altri competitors: un dato preoccupa i vertici del. Il social network blu in palese difficoltà (Via Screenshot)Tra tutti i social presenti sul mercato,è quello in netta difficoltà. A dimostrarlo è l’annuncio dei risultati trimestrali del Q4 2021. Proprio in occasione dell’evento Meta ha annunciato che gli utenti attivi giornalieri susono leggermente diminuiti negli ultimi due trimestri dello scorso anno. Infatti in questo periodo gli utenti attivi sono ...

Advertising

luigidimaio : La crisi ucraina è al centro dell'agenda europea e internazionale del Governo italiano. L'ho ribadito oggi in Parla… - CattedraRosmini : Si dibatte, si litiga, si ride, si approfondisce: tutto questo è Radar di @teleticino!Ecco da rivedere la puntata d… - PScotto1972 : RT @luigidimaio: La crisi ucraina è al centro dell'agenda europea e internazionale del Governo italiano. L'ho ribadito oggi in Parlamento,… - RussoMu : RT @luigidimaio: La crisi ucraina è al centro dell'agenda europea e internazionale del Governo italiano. L'ho ribadito oggi in Parlamento,… - kkvignarca : Stasera con Silvia Stilli di @AOIcooperazione al webinar su #Afghanistan organizzato dal Partito Democratico di Ams… -