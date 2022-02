F1 | Red Bull presenta la nuova monoposto | la Mercedes risponde con un meme

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La stagione di F1 non è ancora ai nastri di partenza, ma la sfida tra Redè già iniziata. Nel pomeriggio di oggi, il team della bevanda energetica hato in live streaming laper il 2022. Su Twitter, non si è fatta attendere la risposta, parecchio esilarante, della. La scuderia infatti ha postato un sempliceche fa riferimento ad una vecchia puntata di iCarly, con la protagonista, seduta davanti al pc a vedere qualcosa e commentando, in maniera divertita, “Interessante”. pic.twitter.com/wpsP79iVCy —-AMG PETRONAS F1 Team (@AMGF1) February 9, 2022 SportFace.

