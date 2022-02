F1, nuovo ruolo in Aston Martin per Marco Mattiacci (Di mercoledì 9 febbraio 2022) nuovo ruolo per Marco Mattiacci, ex team principal per Ferrari in F1. Il manager italiano è stato annunciato oggi come Global Brand Aston Martin con delega anche a compiti commerciali, un ruolo che per ora non lo vedrà direttamente impiegato nella massima formula con il brand britannico. Il 51enne romano ha rilasciato alla stampa: “Il nuovo corso di Aston Martin è in questo momento il progetto più entusiasmante del settore automobilistico. Sono entusiasta di unirmi all’incredibile squadra formata da Lawrence Stroll e Tobias Moers in questo ruolo di Global Chief Brand e Commercial Officer. Aston Martin ha alle spalle una storia di 109 anni, ma ora sta catturando una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)per, ex team principal per Ferrari in F1. Il manager italiano è stato annunciato oggi come Global Brandcon delega anche a compiti commerciali, unche per ora non lo vedrà direttamente impiegato nella massima formula con il brand britannico. Il 51enne romano ha rilasciato alla stampa: “Ilcorso diè in questo momento il progetto più entusiasmante del settore automobilistico. Sono entusiasta di unirmi all’incredibile squadra formata da Lawrence Stroll e Tobias Moers in questodi Global Chief Brand e Commercial Officer.ha alle spalle una storia di 109 anni, ma ora sta catturando una ...

Advertising

gabrielemajo : Post Edited: VAZQUEZ TREQUARTISTA. GIANNI BARONE A “PALLA IN TRIBUNA” COMMENTA IL NUOVO RUOLO DEL MUDO (ASCOLTA LA C - glorobi : Non hanno predetto nulla di nuovo, hanno fatto vedere un video del 2019 dove dicevano che ci sarebbe stata una ps d… - DanPelado : @LeonettiFrank Intanto vediamo se fino a maggio in questo 'nuovo ' ruolo che prestazioni fornisce , poi si vedrà ch… - fdicos10 : RT @Fondazione_FID: Cosa ci riserva il futuro #digitale? Competenze ed educazione digitale per gestire il nuovo orizzonte fatto di tecnolog… - misorecordsuk : Juve, Morata confermato? La trattativa con l’Atletico e il nuovo ruolo #Juve #Juventus -