F1 | Norris rinnova con la McLaren fino al 2025

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il rapporto di lavoro tra Landoe laproseguiràal. È arrivato, infatti, l’annuncio dell’estensione del contratto per almeno altre quattro stagioni. Un segnale forte da parte della Scuderia di Woking, che punta ad essere protagonista dalla prossima stagione, al via tra poche settimane, che verrà segnata da numerosi cambiamenti tecnici e non solo che promettono di consegnare un campionato più competitivo ed equilibrato. “Sono super super felice di continuare in Formula 1 con questa squadra in cui sono cresciuto. Questa è la prova di una fiducia reciproca a lungo termine“, il commento del pilota britannico. SportFace.