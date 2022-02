F1, Lando Norris prolunga con McLaren fino al 2025, altri quattro anni a Woking per l’inglese (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La McLaren ha scelto: il suo pilota punto di riferimento per il futuro sarà Lando Norris. Il ventiduenne nativo di Bristol, infatti, ha prolungato il suo contratto con il team di Woking di altri 4 anni, per cui correrà con il team britannico fino alla stagione 2025. Una notizia importante che, da un lato sistema un tassello del mercato piloti in maniera definitiva (e per lungo tempo a quanto pare) mentre dall’altro conferma come la McLaren non abbia la minima intenzione di farsi sfuggire il giovanissimo talento che, in 60 Gran Premi disputati, ha già conquistato una pole position, 5 podi e 3 giri più veloci in gara. “L’opportunità di estendere il nostro rapporto con Lando riflette non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Laha scelto: il suo pilota punto di riferimento per il futuro sarà. Il ventiduenne nativo di Bristol, infatti, hato il suo contratto con il team didi, per cui correrà con il team britcoalla stagione. Una notizia importante che, da un lato sistema un tassello del mercato piloti in maniera definitiva (e per lungo tempo a quanto pare) mentre dall’altro conferma come lanon abbia la minima intenzione di farsi sfuggire il giovanissimo talento che, in 60 Gran Premi disputati, ha già conquistato una pole position, 5 podi e 3 giri più veloci in gara. “L’opportunità di estendere il nostro rapporto conriflette non ...

