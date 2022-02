F1, Jacques Villeneuve su George Russell: “Era facile fare bene con la Williams” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è tanta attesa attorno alla stagione 2022 di Formula 1. C’è molta attesa per gli equilibri del Mondiale, per capire se e come cambieranno con le nuove macchine, e della sfida già annunciata tra Max Verstappen in Red Bull e Lewis Hamilton; desta molta curiosità anche sapere quali saranno le performance del nuovo compagno di squadra del sette volte campione del mondo, George Russell. Il pilota britannico è arrivato alla ‘casa madre’ dopo tre anni in crescendo sotto l’ala della Williams, riuscendo a brillare soprattutto nel 2021. Rimane negli annali la grandissima performance nelle qualifiche del GP del Belgio, in cui ha conquistato il secondo posto poi congelato a causa del maltempo; ma c’è qualcuno che non è convinto che Russell farà bene automaticamente. Quel qualcuno è Jacques ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) C’è tanta attesa attorno alla stagione 2022 di Formula 1. C’è molta attesa per gli equilibri del Mondiale, per capire se e come cambieranno con le nuove macchine, e della sfida già annunciata tra Max Verstappen in Red Bull e Lewis Hamilton; desta molta curiosità anche sapere quali saranno le performance del nuovo compagno di squadra del sette volte campione del mondo,. Il pilota britannico è arrivato alla ‘casa madre’ dopo tre anni in crescendo sotto l’ala della, riuscendo a brillare soprattutto nel 2021. Rimane negli annali la grandissima performance nelle qualifiche del GP del Belgio, in cui ha conquistato il secondo posto poi congelato a causa del maltempo; ma c’è qualcuno che non è convinto chefaràautomaticamente. Quel qualcuno è...

