Estetista Cinica | punti fagiana | cosa è successo? Le scuse di Cristina Fogazzi VIDEO

Advertising

rtl1025 : ??? A #nonstopnews l' @Estetistacinica ha spiegato l'errore che ha portato la sua azienda a decuplicare la valorizza… - Profilo3Marco : RT @repubblica: I commenti di oggi: L'Estetista Cinica e il valore della fiducia [di Claudia de Lillo] #9febbraio - oozirba : Gli avete spesi i punti fagiana dell'estetista cinica? Io ero rimasto ai punti fragola, sono proprio un boomer ?? - pier_m : L'estetista cinica pesta una merda colossale, schiocca le dita e rilascia interventi a destra e a manca, si rifugia… - Malcontenta1 : Qualcuno dica all'estetista cinica che io non mi sono arrabbiata per la questione punti però sono tristissima perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Estetista Cinica

Uno zero in più che avrebbe svuotato le casse dell'azienda di ben 5 milioni di euro. E' quanto successo a Cristina Fogazzi, alias, che durante un'intervista a Rtl 102.5 ha raccontato cosa è successo in questi giorni. Cosa è successo con i punti delle 'fagiane' "Sul mio e - commerce da due anni c'è un accumulo di ...Problemi di conti per Cristina Fogazzi, l'imprenditrice e blogger conosciuta sui social come "". A causa di un errore nel calcolo dei decimali, che ha messo a rischio la sua azienda di prodotti estetici e cosmetici, Veralab, ha dovuto scusarsi con tutta la sua community. L'...Nelle ultime ore è scoppiato un caso attorno all’azienda di beauty Estetista Cinica di proprietà di Cristina Fogazzi: cosa è successo con i Punti Fagiana? Scopriamo tutti dettagli, l’errore commesso e ...Scienza e Tecnologia - La sua carriera professionale è iniziata come dipendente in un centro estetico. Dopo il suo licenziamento non abbandona la sua professione ma con coraggio apre un suo esercizio ...