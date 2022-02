«Essere vegano mi ha cambiato la vita», il sindaco di New York beccato a mangiare pesce (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo hanno beccato a mangiare pesce sulla 52esima strada, Osteria La Baia, dove – scrive Repubblica servono vassoi ricolmi di ostriche, piatti mignon di pesce spada adagiati su letto di pomodorini e abbondanti piatti di penne rigate all’aragosta. Il sindaco di New York Eric Adams ha dovuto ammettere che lui è vegano come la Juventus rispetta le regole. Lo hanno sbugiardati i giornalisti di Politico che hanno smentito mesi di narrazione vegana. Il sindaco, riporta Repubblica, appena la settimana scorsa aveva lanciato i “Vegan Fridays”, i venerdì vegani, nelle mense delle scuole pubbliche della Grande Mela. «Questa scelta – aveva commentato, con emozione – ha cambiato letteralmente la mia vita». Ma lunedì Adams ha dovuto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lo hannosulla 52esima strada, Osteria La Baia, dove – scrive Repubblica servono vassoi ricolmi di ostriche, piatti mignon dispada adagiati su letto di pomodorini e abbondanti piatti di penne rigate all’aragosta. Ildi NewEric Adams ha dovuto ammettere che lui ècome la Juventus rispetta le regole. Lo hanno sbugiardati i giornalisti di Politico che hanno smentito mesi di narrazione vegana. Il, riporta Repubblica, appena la settimana scorsa aveva lanciato i “Vegan Fridays”, i venerdì vegani, nelle mense delle scuole pubbliche della Grande Mela. «Questa scelta – aveva commentato, con emozione – haletteralmente la mia». Ma lunedì Adams ha dovuto ...

